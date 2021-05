Aantal klachten in Someren verdubbeld tot 1151, dat komt met name door corona

SOMEREN - Somerenaren hebben het afgelopen jaar volop geklaagd over uiteenlopende zaken zoals gedumpt afval, stank van een naburig agrarisch bedrijf of het vele geluid afkomstig uit een sportschool. Het totale aantal ingediende klachten bij de gemeente Someren is mede door corona verdubbeld naar 1151.

Dat blijkt uit een jaarverslag van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving waar de lokale politiek volgende week over vergadert. Wat opvalt is dat 384 meldingen bij de afdeling zijn toe te schrijven aan corona. In 49 gevallen gaat het om daadwerkelijke klachten, 268 keer kwamen burgers met vragen, 67 maal werd om goedkeuring voor iets gevraagd.

‘Het toezicht en handhaving op de naleving van de coronamaatregelen deed zijn intrede waarbij er met grote regelmaat sprake is van veranderende regelgeving. Dit riep en roept vaak vele vragen op’, licht de gemeente de cijfers toe. ‘Zowel intern als extern. Vragen die van invloed zijn op de beschikbare capaciteit, efficiëntie van onze werkzaamheden en de aard van de werkzaamheden.’

Vijf keer mogelijke boete

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, is vijf keer een boete in het vooruitzicht gesteld bij een herhaalde overtreding van de regels. Twee keer is een strafrechtelijke boete opgelegd. De administratieve, coördinerende en juridische werkzaamheden hebben al met al 1600 uur in beslag genomen, aldus de gemeente.

Andere zaken waar volop over gebeld en gemaild wordt zijn afval (132), verkeer (193), wonen/buren (59) en personen (66). Ook wildcrossen blijft een hot item. In 2020 werden dertien meldingen gedaan van mensen die motorcrossers op verboden terrein in de natuur zagen. Deze meldingen zijn doorgespeeld naar Samen Sterk in Brabant.

Twee drugsdumpingen

Uit het jaaroverzicht blijkt verder dat twee keer een drugsdumping is gemeld. De ene keer ging het om afval van hennep dat direct is afgevoerd en vernietigd. Het andere geval betrof het afval van de productie van synthetische drugs.

Verder komen er veel meldingen binnen over agrarische bedrijven. 82 keer klaagden Somerenaren over het geluid afkomstig van ‘agrarische activiteiten’. Bovendien was er veel stankoverlast. 84 meldingen gingen over ‘dierenlucht, compostlucht en-/ of mestlucht (landbouwgerelateerd)’. Van deze meldingen is bij zestig procent de veroorzaker onbekend en wordt landbouw/veeteelt in zijn algemeenheid benoemd als veroorzaker.