Aantal leerlingen in Asten groeit onverwacht dankzij ‘stabiel aantal geboorten’ en nieuwbouw

ASTEN - Het is behoorlijk tegen de verwachtingen in. Asten dacht lange tijd dat het aantal leerlingen de komende jaren licht zou dalen, maar er is vanaf 2022 zelfs sprake van een toename. Het aantal geboorten blijft op peil en er wordt flink gebouwd.

Door de nieuwe prognose komt Asten in 2031 uit op 1361 leerlingen, ongeveer honderd meer dan drie jaar geleden werd verwacht. Tot problemen gaat dat waarschijnlijk niet leiden. De gemeente Asten verwacht dat een groot deel van de extra leerlingen (circa veertig) naar de Antoniusschool in Heusden gaat. De overige zestig jonge inwoners verdelen zich over de basisscholen in Asten en Ommel. Dat komt volgens een gemeentewoordvoerder neer op ongeveer een halve klas per school.

De nieuwste cijfers bijten het huidige Scholen Huisvestings Plan niet, aldus de gemeente. Asten werkt al enkele jaren toe naar maximaal vier scholen in Asten en behoud van de basisschool in Ommel. Openbaar scholenbestuur Platoo wil echter De Horizon openhouden, waardoor Asten vijf scholen blijft tellen.

Prognoses niet direct aanleiding voor aanpassingen

Het huisvestingsplan loopt tien jaar loopt en elke paar jaar volgen nieuwe prognoses, licht de gemeentewoordvoerder toe. ,,Leerlingenprognoses zijn niet direct aanleiding om het vastgestelde beleid aan te passen. Ze dienen om trends inzichtelijk te krijgen en zijn nodig bij mogelijke aanvragen voor huisvesting van onderwijsorganisaties”, verwijst hij naar de eerdergenoemde verdeling van de leerlingen.

Het gemeentebestuur geeft in een brief aan de lokale politiek nadere toelichting op waarom die cijfers zo schommelen. De meest recente leerlingenprognose voor het basisonderwijs in Asten dateerde van april 2018. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen geweest en nog gaande die van invloed op cijfers kunnen zijn.

Invloed op cijfers

Zo zijn de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en het Lover gefuseerd en hebben als voorlopige titel LaLoBo-school. De voorlopige cijfers gaan uit van de drie huidige scholen en de wijk daaromheen. Het effect van een fusieschool naast het Varendonck College aan de Beatrixlaan is vooralsnog onduidelijk. Ook de geplande uitbreiding van basisschool Voordeldonk en de mogelijke gevolgen daarvan voor de leerlingenaantallen is niet meegenomen in de nieuwste prognose.

In 2041 telt Asten 1491 leerlingen

Tevens is gestart met (de voorbereiding) van twee nieuwe schoolgebouwen en zijn er veel woningen bij gekomen in Asten. De Peelgemeente wil de komende jaren een inhaalslag maken, bijvoorbeeld door versneld te bouwen in Loverbosch 3. Al deze ontwikkelingen bij elkaar waren voor het gemeentebestuur reden om nieuwe prognoses op te vragen bij Pronexus. Daaruit blijkt dus dat er vanaf 2022 weer een kleine stijging plaatsvindt. Voor de langere termijn is een groei tot 1491 leerlingen in 2041 voorspeld.