Aardrijkskundedocent Paul van Deutekom van Willibrord gymnasium in Deurne over examen: ‘Gênant slechte vragen’

OPROEP Doe mee aan het ED rollator-onderzoek: is uw gemeente een hindernis­baan of juist een paradijs voor rollators?

Steeds meer mensen zijn afhankelijk van een rollator. Maar niet alle dorpen en wijken zijn even goed ingericht op het vervoermiddel. Hoe is dat bij u? Struikelt u over boomwortels op weg naar de bakker? Of is het juist een paradijs voor u en uw rollator?

12 juni