Aarle-Rixtel en Lieshout dreigen bibliotheek te verliezen

Vergunning Fraterhuis omdat Deurne te laat was

17:00 DEURNE - Eigenaar Marcel van Hooijdonk van het Fraterhuis heeft toch een vergunning gekregen voor renovatie omdat Deurne te laat was met het besluiten over een omgevingsvergunning. De aanvraag hiertoe was door de gemeente buiten behandeling gesteld. Daar is bezwaar en beroep tegen aangetekend.