Aarzelingen bij plan voor camera’s op bedrijventerrein in Beek en Donk, zelfs als Peking niet stiekem meekijkt

Vullen lachgas­fles­jes in Laarbeek blijft verboden

Het is over en uit voor het lachgasbedrijf aan de Trentstraat in Beek en Donk. Het mag het vullen van lachgasflesjes op bedrijventerrein Bemmer niet hervatten. Een poging van deze firma om dat via de rechter af te dwingen, is niet gelukt.

19 februari