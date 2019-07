Accordeondocente Kunstlokaal Gemert stopt na 46 jaar: ‘Samen spelen stimuleert’

Les krijgen op een accordeon is één ding. ,,Maar als je met andere muzikanten en andere instrumenten samen gaat spelen, ontstaat er echt iets bijzonders. Dat is heel leuk en dat stimuleert enorm.” Dat gaf accordeondocente Mayke Hendriks (65) al snel haar getalenteerde leerlingen mee. ,,Met vijf kun je méér en nog beter kennis maken met hele mooie muziek.”

Zo vormden zich in de loop der jaren diverse kleine groepjes waarmee ze optrad en ook nationale en internationale jeugdmuziekfestivals afstruinde. Zoals in Praag, Noorwegen en België. Met groepjes als Accordeon Accent, A Six en Com Cinco.

,,Zo deden we bijvoorbeeld met A Six in Noorwegen mee met een jeugdfestival. Dat was met onder meer mijn leerling Renee Bekkers en Pieternel Berkers die toen van een collega les had. Die twee zijn toen nog verdwaald in de bergen... Tijdens die tocht besloten ze om samen een duo gaan te vormen,” vertelt ze. Dit accordeonduo, Toeac, verzorgt inmiddels al jarenlang over de hele wereld concerten.

Hendriks bracht meer talent tot bloei zoals dat van haar oud-leerlingen Jacqueline Verhofstad, die haar collega-docent bij Kunstlokaal werd, en Otine van Erp, die bekend werd als docent en diverse projecten heeft gedaan.

Zelf begon ze al op achttienjarige leeftijd met lesgeven, terwijl ze toen pas in het tweede jaar van haar conservatoriumopleiding zat en les kreeg van Arie Willems. Met haar frêle figuur werd ze altijd jonger geschat. ,,Ik begon in een gebouwtje achter het oude postkantoor in de Nieuwstraat. Ferd van Thiel van het bestuur van Kunstlokaal kwam binnen en vroeg me: ‘is de juffrouw er nog niet..?’”

Enthousiasme

Ze gaf ook pianoles en deed naast lesgeven nog veel meer. ,,Vooral in de tijd dat Berry van Oort directeur was, hebben we jaarlijks diverse concerten georganiseerd. Dat was een prachtige tijd die ik wel mis.”

Dankzij haar fanatisme en enthousiasme leerden laar leerlingen muziek spelen van wereldberoemde componisten zoals Yann Tiersen (film Amelie) en Ludovico Einaudi (film Intouchables). ,,Tiersen en Einoudi hebben de accordeonmuziek een echte boost gegeven. Rowwen Hèze trouwens ook!”

Met haar laatste groep, Com Cinco, geeft ze woensdagavond 3 juli om 19.00 uur een afscheidsconcertje in het Kunstlokaal. ,,De leden waaieren uit in verband met studie.”