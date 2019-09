Ach, wij geven gewoon onze ogen de kost bij De Morgenstond in Griendtsveen

Fietsend door De Peel op deze prachtige nazomerdag passeren we kaarsrechte kanalen, schattige ophaalbruggetjes en lieflijke huisjes waarin ooit veenarbeiders woonden. In dit decor ligt ook streekromanschrijver Toon Kortooms begraven. Het lijkt of de tijd hier heeft stilgestaan. We zijn op weg naar De Morgenstond in Griendtsveen. Deze herberg, anno 1890, deed aanvankelijk dienst als ontmoetingsplaats en slaapplek voor reizigers en handelslui. Het dorpje schuurt tegen de grens van Brabant aan, maar ligt in Limburg; we gaan dus een beetje vreemd.