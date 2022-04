Acht inwoners van Asten verrast met een lintje

ASTEN - Acht lintjes zijn er dit jaar in Asten uitgereikt, het dubbele van vorig jaar. Wim Rooijakkers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Slechts één vrouw werd dit jaar gedecoreerd.

Jos van den Heuvel (71) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Korfbal is de sport van Jos van den Heuvel (71) uit Asten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1980 tot 1993 was hij actief als trainer en bestuurder bij KV Klimop in Asten, daarna dertien jaar bij KV Olympia in Ommel. Van den Heuvel leidde de fusiecommissie die in 2017 het samengaan van de Heusdense vereniging DOS met KV Olympia tot KV ODC in goede banen leidde. Daarnaast was hij jarenlang bestuurslid bij zanggroep In Between in Heusden en lid van het toezichthoudend bestuur van het Willibrord Gymnasium in Deurne.

Twan Loomans (60) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De 60-jarige Twan Loomans uit Asten is sinds 2005 actief voor Kans Plus Asten-Someren-Deurne. Hij begon als vrijwilliger op de soosavond in Den Dissel en gaat als begeleider mee op zomerkamp. Voor percussiegroep De Vrolijke Noot zet hij spullen klaar voor de repetities en regelt alles voor optredens. Loomans is al veertig jaar betrokken bij de sinterklaasintocht in Asten. Bij Jong Nederland Asten was hij in de jaren zeventig groepsleider, bij de fanfare sinds 1995 tambour-maître. Voor al die verdiensten heeft hij nu een lintje gekregen.

André van Rooij (73) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

André van Rooij (73) uit Asten is koninklijk onderscheiden. Sinds 1981 heeft hij zo'n beetje elke commissie bemand, die het Astens Mannenkoor kent. Hij was penningmeester en bereidt het Gouden Parenconcert voor. In 1992 richtte de Astenaar mede zanggroep Toffel Vier op. De groep treedt vaak op in bejaardencentra en verzorgingshuizen. Carnavalsvereniging De Klot kon van 2000 tot 2018 een beroep op hem doen als penningmeester en jurylid voor de optocht. Voor de begraafplaats in Asten verzorgt Van Rooij tien jaar de administratie.

Wim Rooijakkers (72) uit Asten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Rooijakkers (72) uit Asten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op zijn veertiende werd hij bestuurslid van de Katholieke Werkende Jongeren Meijel. Hij was in 1969 medeoprichter van volleybalclub Peelpush in Meijel en vervulde daar tal van bestuurlijke functies. Bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) is hij vanaf 1974 betrokken, tot op internationaal niveau. Zijn grote interesse ligt bij spelregels, Rooijakkers is een autoriteit op het gebied van arbitrage. Hij was werkzaam als directeur van meerdere scholen.

Fons Tinnemans (68) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor handboogschutterij Willem Tell zet de 68-jarige Fons Tinnemans, nu onderscheiden met een lintje, zich al jaren in. Hij was tien jaar secretaris en is nu voorzitter. Bij de Stichting Een Aarde, de kringloopwinkel die geld ophaalt voor wereldwijde ontwikkelingsprojecten, was hij secretaris en voorzitter. Maar het slopen en afvoeren van overbodige zaken op de meubelafdeling schuwt Tinnemans niet. Namens stichting Samen Asten Schoon prikt hij zwerfvuil in de buurt. Sinds 2010 is hij lector in de H. Maria Presentatiekerk in Asten.

Henriëtte Tinnemans-Raijmakers (68) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij EHBO-vereniging Asten is Henriëtte Tinnemans (68) sinds 1985 actief. Ze was enkele jaren secretaris en 24 jaar lang redactielid van het clubblad, vermaard om haar taalkundige punctualiteit. Ook zet ze zich in voor Stichting Een Aarde. In de kringloopwinkel beoordeelt Tinnemans ingekomen goederen en helpt met poetsen. Twee buurvrouwen hebben door haar inzet lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Vanaf 1996 is ze mantelzorger voor haar moeder. Voor al die verdiensten is de Astense nu koninklijk onderscheiden.

Gerard Verdeuzeldonk (65) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Verdeuzeldonk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1973 tot 2000 was hij actief binnen Postduivenvereniging De Vredesduif in Asten. Bij het inkorven, het verhelpen van problemen met het uitlezen van duivenklokken en het opbouwen van tentoonstellingen. Sinds 2000 is Verdeuzeldonk voorzitter van biljartvereniging Nooit Gedacht. Onder zijn voorzitterschap groeide het ledenaantal van 13 naar 47 leden. Hij hielp kleine verenigingen te profiteren van de Rabo Clubkas Campagne en begeleidt kinderen met huiswerk.

Jan Welten (74) uit Asten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Welten (74) is sinds 1970 betrokken Stichting Jong Nederland Asten. Hij organiseerde jarenlang als hopman wekelijkse bijeenkomsten. Vanaf 1980 zamelt hij voor de stichting oud papier in. In 1991 begon Welten met de opzet van het archief en houdt hij dit op orde. Bij de muziekvereniging is de Astenaar sinds 1974 lid van de drumband. Namens Jong Nederland coördineerde hij jarenlang het afzetten van de wegen voor de carnavalsoptocht van De Klot. Naast meezingen doet Welten veel voor het koor Incantare, onderdeel van de muziekvereniging.