Achtste E-town Madness in Elsendorp groot succes

,,Samen met vrienden hadden we een jaartje of acht geleden het idee om een feestje te vieren met mensen uit het dorp.” Acht jaar later staan er aan de Fuik, de weg tussen Handel en Elsendorp drie tenten waar het tweedaagse festival E-town Madness gehouden wordt. ,,Je kunt inderdaad wel stellen dat het een uit de hand gelopen vriendenfeestje is geworden”, zo grapt De Zeeuw. Voor deze editie was er een primeur, voor het eerst in het bestaan waren er drie tenten. ,,Bevriende DJ’s van onze, The Underdogs, hadden zaterdag een eigen tent afgehuurd. Daar hadden we geen problemen mee, het werkte juist nog beter voor de sfeer want de mensen hadden nu nog meer keuze”, aldus De Zeeuw.