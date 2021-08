Acteur Frederik Brom: die ene van ‘de dokter op het kasteel’ in Beek en Donk

,,Daar links was mijn eerste slaapkamer, en daar rechts mijn tweede.” Frederik Brom staat voor de monumentale gevel van kasteel Eyckenlust in Beek en Donk. Wat verderop wijst hij op een smalle richel tussen poortgebouw en gracht. ,,Daar kropen we na het uitgaan naar binnen als de poort al dicht was en we onze sleutels waren vergeten.” Hij lacht: ,,En ja, er zijn wel eens meisjes in de gracht gevallen.”