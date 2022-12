Acteurs voor een avond bij filmopname in koud Beek en Donk; ‘praat zo natuurlijk mogelijk’

Janne (17), Jonge Denker des Vaderlands uit Someren, is liever uniek dan beter

ASTEN/SOMEREN - Kun je waardering uitdrukken in cijfers? Janne Debeij, vwo 6-leerling van het Varendonck College in Asten, schreef er een filosofische column over en mag zich nu één van de zeven Jonge Denkers des Vaderlands noemen.

13 december