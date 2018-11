Actie ‘Help de Peel verzuipt’ in Helenaveen tegen bestuurders

Ploegefist: feest voor en met De Rips

9:50 DE RIPS - Het is een feest voor het dorp en met het dorp. Dit jaar voor de tiende keer op rij. Het Ploegefist in De Rips viert het lustrum met als afsluiter op de zondagmiddag een knalfuif met de 'Tribute To The Cats Band'