Actie: ‘Provincie, waterschap en staatsbosbeheer niet meer welkom in de Deurnese Peel’

Begrip

Provincie, waterschap en staatsbosbeheer zijn deze ochtend niet uitgenodigd. Ze luisteren toch niet, is het argument. Waterschap De Aa komt wel met een reactie. ‘We respecteren deze ludieke actie en we laten dat zien door het vandaag ook echt hún bos te laten zijn. We hebben begrip voor de emoties die loskomen. Het gaat per slot van rekening om natuur, om hoe mensen de leefbaarheid van hun omgeving beleven. Daarom zijn we al geruime tijd in gesprek met de actievoerders en met andere belanghebbenden in het gebied. En we blijven met hen in gesprek. Bij de uitvoering kijken we voortdurend hoe we ongewenste effecten kunnen voorkomen of verhelpen.