Actievoerende scholen in Asten staken niet maar geven geven woensdagmiddag les

Landelijke stakingsdagen hebben tot nu toe te weinig opgeleverd. De werkdruk van leerkrachten is ongekend hoog en het salaris blijft achter. Opnieuw naar het Malieveld in Den Haag om met een menigte te protesteren zagen de achttien leerkrachten van basisscholen Lambertus en Het Lover in Asten niet zitten. Ze zochten naar een creatieve actie. ,,We willen niet opgaan in een massale groep, waardoor jouw stem schuilgaat in het grotere geheel. Op deze manier kunnen we onze stem beter laten horen”, zegt schooldirecteur Maarten Theijs.