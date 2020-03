Ad Fraza in herinnering als arts tussen bedstee en computer

Na enkele jaren verhuisde hij naar de Sint Annastraat waar hij kon werken in een nieuwe, ruime eigen praktijk. Samen met Frans Suijs startte hij in 1977 aan de Komweg een van de eerste groepspraktijken van Nederland. ,,Dat was ongewoon en we kregen veel weerstand van de gemeente. De grondaankoop en de vergunning verliepen moeizaam. We werden bijna gezien als een soort middenstanders die een winkeltje wilden beginnen.”



In 1993 stopte Fraza als huisarts en met dezelfde bevlogenheid bleef hij actief bij Amnesty Gemert. Ook beschreef hij zijn huisartsenjaren in het boek ‘Arts tussen bedstee en computer’. ,,Een heel mooi boek en een genot om te lezen. Het geeft een prachtig beeld van alle veranderingen in die periode.”