Ad Marinus vertelt over de zorg in Gemert : 'Het leek wel of ik de middeleeuwen was beland’

GEMERT - Ad Marinus (92) trad in 1970 aan als directeur van bejaardencentrum Ruijschenberg in Gemert. Wat hij in die rol zoal meemaakte, deelde hij zondagmiddag met een bomvolle zaal.

De zorg: het is een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Het boek 'Pogingen iets van het leven te maken' van Hendrik Groen, over de belevenissen in een verzorgingshuis, is een ware bestseller. De verhalen van verpleegkundige, blogger en Helmonder van het Jaar Tommie Niessen (Tommie in de Zorg) maken elke keer opnieuw heel wat los. En in Gemert trok de voordracht over veranderingen in de zorg zondagmiddag een overvolle zaal. Ruim honderd belangstellenden smulden vooral van de anekdotes van de 92-jarige Ad Marinus, voormalig directeur van het Gemertse bejaardencentrum.

Opgenomen met nekkramp

Voordat Marinus, destijds afkomstig uit het bedrijfsleven, in 1970 aantrad als directeur van bejaardenhuis Ruijschenberg, had hij al de nodige ervaring in de zorg. ,,Maar dat was vooral in het krijgen van zorg, niet in het geven ervan. Op mijn 28e werd ik opgenomen met nekkramp. Ik wist al snel precies hoe het was als er niemand kwam als ik op het belletje drukte. Die ervaringen besloot ik mee te nemen naar mijn nieuwe functie, om de situatie vervolgens te verbeteren."

Marinus, hij woont nu in een aanleunwoning van Ruijschenberg, is niet meer de jongste, maar met zijn geheugen is nog weinig mis. Uit het blote hoofd putte hij uit zijn rijke repertoire herinneringen aan het verleden. ,,In mijn eerste weken als directeur ben ik geschrokken. Toen ik op een zondagochtend een keer met mijn vrouw naar het centrum ging om een kijkje te nemen, lagen de bewoners wel érg lang in bed. Dat was niet omdat ze ziek waren, maar omdat de zusters op pad waren. De zorg lag toen gewoon stil. Ik sprak daar een zuster op aan. Ze vertelde me dat ze ging fietsen, omdat het mooi weer was. Ik heb haar maar meegedeeld dat ze bij ons was uitgefietst."

Geen verwenning voor bewoners

Ook werden de bewoners niet bepaald verwend. ,,Het beste vlees was niet voor de bewoners, maar voor de pensiongasten. Restjes koffie werden opgewarmd en een dag later geschonken. Bewoners mochten zelf hun brood niet smeren omdat ze anders te veel boter gebruikten. Het leek wel of ik in de middeleeuwen was beland. Dat wilde ik snel veranderen."

Onder leiding van de bevlogen Marinus kregen de Gemertse bejaarden het langzaamaan beter. Zijn eerste serieuze klus was het in goede banen leiden van de verhuizing naar het nieuwgebouwde Ruijschenberg op de hoek van de Kapelaanstraat-Julianastraat. ,,Het verhuizen van bejaarden was een ingrijpend iets. Ik ben zelfs een keer met een mes bedreigd door een patiënt die niet mee mocht verhuizen. Dan ben je wel even stil."