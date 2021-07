Advies: forse stikstofwinst haalbaar in Gelderse Vallei, Groene Hart, maar óók op zandgronden zoals in Brabant

Het fors verkleinen van de veehouderij in de Gelderse Vallei en het Groene Hart kan snel veel stikstofwinst opleveren. Hetzelfde geldt voor de gerichte aankoop van agrarische bedrijven op de hogere zandgronden, zoals in Oost-Brabant. Dat staat in een advies dat donderdag aan landbouwminister Schouten is overhandigd.

Nederland moet snel enkele grote slagen maken bij het beperken van de stikstofuitstoot. De winst die daarmee wordt geboekt, biedt ruimte aan bijvoorbeeld woningbouw, maar geeft ook de ontspanning en rust die nodig zijn om te komen tot stikstofmaatregelen voor de lange termijn. Daarbij moeten alle problemen op het platteland in samenhang worden aangepakt.

Dat is de boodschap die landbouwminister Carola Schouten donderdagmiddag kreeg van de Leidse hoogleraar en stikstofexpert Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Benno Strootman, die hun rapport ‘Naar een ontspannen Nederland’ overhandigden.

Delen waren al uitgelekt en leidden al tot woedende reacties onder boeren, met name in de Gelderse Vallei en het Groene Hart, twee gebieden waar volgens de onderzoekers snel en veel stikstofwinst te behalen is.

Rapport sluit aan bij al bestaande piekbelastersregeling

Maar niet alleen daar: een efficiënte maatregel op korte termijn is volgens Erisman en Strootman ook het gericht opkopen van piekbelasters - bedrijven met veel schadelijke uitstoot - op de zandgronden. Dan komt ook Brabant in beeld; met name Oost-Brabant, het epicentrum van de intensieve veehouderij in Nederland.

Daarmee sluit het onderzoek aan op de al bestaande piekbelastersregeling van het Rijk. Ook de provincie Brabant is daar intensief mee aan de slag. Eerder deze week werd bekend dat Schouten 130 miljoen euro extra uittrekt om dit soort bedrijven uit te kopen.

Piekbelasters onder niet-grondgebonden bedrijven, zoals varkenshouderijen, kunnen het best worden uitgekocht, stelt het rapport. Grondgebonden bedrijven, zoals melkveehouderijen, kunnen ook gestimuleerd worden om duurzamer en meer natuurinclusief te gaan boeren. ,,Essentieel hierbij is het sterk terugdringen van de import van krachtvoer en het gebruik van kunstmest.”

Volledig scherm Jan Willem Erisman © ANP

Erisman en Strootman hebben een nieuwe methode ontwikkeld, gebaseerd op RIVM-modellen, om te bepalen waar in het land je de effectiefste maatregelen kunt nemen om zo de stikstofneerslag te verminderen op àlle Natura2000-gebieden in Nederland. Tot nu toe wordt vooral de schade van een bedrijf voor de meest nabijgelegen natuur berekend.

Quote Gelderse Vallei zal fors van karakter veranderen met een sterke extensive­ring van de landbouw Onderzoekers

Die nieuwe rekenwijze is ook de reden dat de Gelderse Vallei en de Veluwe-enclave zo nadrukkelijk naar voren komen. Het gebied heeft hoge ammoniakemissies op een zeer ongunstige plek: in het midden van het land en ten zuidwesten van de Hoge Veluwe en andere natuurgebieden. Een forse reductie daar - bijvoorbeeld door de uitkoop van kalvermesterijen die er zijn geconcentreerd - is een belangrijke eerste stap. Op termijn zal de hele regio ‘fors van karakter veranderen met een sterke extensivering van de landbouw’, zo staat in het rapport.

Stikstofwinst kan ingezet worden voor bijvoorbeeld woningbouw

De stikstofwinst op korte termijn kan bijvoorbeeld benut kan worden voor de bouw van woningen, aanleg van wegen en bedrijfsontwikkeling. Daarmee ontstaat volgens de onderzoekers de ontspanning die nodig is om lange-termijnplannen uit te werken.

Essentieel is volgens Erisman en Strootman dat de stikstofcrisis gekoppeld wordt aan andere grote kwesties in het landelijk gebied, zoals verdroging, woningbouw en energietransitie.

Er worden in het rapport meerdere ‘sleutelgebieden’ aangewezen waar vele uitdagingen bij elkaar komen. Een ervan is de grenszone tussen Noord-Brabant en Limburg, met onder meer natuurgebieden De Peel en Strabrechtse Heide. Eerder kreeg de Peel ook al een ‘status aparte’ binnen de nationale omgevingsvisie (NOVI).