Advocate agrarisch recht: ‘Groei voor boeren in de Peel is een illusie’

Van alle agrariërs in Nederland hebben de Brabantse de meeste reden om zich ernstige zorgen te maken. De nieuwste regels van de provincie leiden tot erg slechte vooruitzichten, is de voorspelling van Franca Damen. De advocate uit Liessel is gespecialiseerd in agrarisch recht en maakt momenteel overuren om bezorgde boeren uit te leggen wat de nieuwe regels concreet inhouden. Maandagavond praatte ze tot in de late uren agrariërs uit Deurne, Asten en Someren bij in Liessel. Ook veel jonge veehouders van AJK De Peel waren afgereisd naar de info-bijeenkomst.