Advocate: ,,Deurne moet stoppen straatnamen van ‘overtreders’ openbaar te maken”

Stel: je hebt een schuurtje gebouwd en de gemeente Deurne vindt dat je hier een vergunning voor aan had moeten vragen. Jij bent het er totaal niet mee eens, omdat je zeker weet dat het vergunningvrij mag, maar bij een controle krijg je toch een waarschuwing. Een last onder dwangsom, zoals dat heet, en in het kort komt het er op neer dat je een boete riskeert als je jouw misstap niet snel herstelt.

Verkapte straf

Mocht je het niet eens zijn met de gemeente, dan kun je daar bezwaar tegen maken. ,,Maar wat schetst mijn verbazing: nog vóór ik voor een cliënt van mij de bezwaren kon toelichten tijdens een hoorzitting, werd het adres al gepubliceerd in het Weekblad voor Deurne”, vat advocate Rietje Obers van Sumrin Advocaten haar ongenoegen samen.

Bij de bekendmaking van een zogenaamd handhavingsbesluit wordt geen huisnummer genoemd. ,,Maar wel de straat. En dat alleen al is een bron van speculaties in de hele wijk. Mensen die de buurt een beetje kennen, weten meteen over wie het gaat. Terwijl nog helemaal niet aangetoond is dat de gemeente in haar recht staat. In het geval van deze specifieke cliënt gaat om een situatie waarbij dus tot twee keer toe informatie is gecheckt en opgehaald op het gemeentehuis. De vergunning zou niet nodig zijn. Dat is zo'n publicatie toch te zuur voor woorden? Het is een verkapte straf. Kijk: daar en daar wonen mensen die fout bezig zijn. Mijn stelling is dat dit niet mag bij huis- tuin- en keuken overtredingen.”

Heroverweging

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het besluit om handhavingsbesluiten te publiceren uit 2007 stamt. ,,We publiceren pas als er een definitief handhavingsbesluit is genomen. De persoon die het betreft heeft dan al gelegenheid gehad om zaken te herstellen. Verder geldt dat het een openbaar besluit is. Juist vanwege privacy zetten we er geen huisnummer of namen van betrokkenen bij.”