Afscheid Hilko Mak digitaal door verlenging lockdown

Someren­aren betalen 25 euro per jaar meer om verdroging en natte voeten tegen te gaan

6 januari SOMEREN - Somerenaren zijn dit jaar 25 euro meer kwijt aan de rioolheffing. Dat komt door extra investeringen in bestrijding van wateroverlast en verdroging in de gemeente. Na een meevaller in 2020 zit het prijspeil weer op het oude niveau.