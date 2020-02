Afscheid van Ben Spierings in Neil Diamond-stijl in De Eendracht

In 2002 bezocht de Gemertenaar een concert van de echte Neil Diamond in Ahoy’, die daar werd bijgestaan door een live-band. Vanaf dat moment was het Spierings’ droom om de nummers van Diamond ook met een orkest te vertolken. Jaren later ontstond uit die droom The Beautiful Noise Band, een dertienkoppige band die in juni 2017 debuteerde in De Eendracht in Gemert. ,,Muziek was zijn passie, het was echt alles voor hem", vertelt Gemertenaar Jos Strijbosch, mede-oprichter van The Beautiful Noise band.



In het dagelijks leven was Spierings overigens drukker en later buschauffeur. ,,Hij heeft er altijd van gedroomd om als professioneel muzikant te leven, maar dat is er nooit van gekomen. Ik denk dat hij daarvoor nooit de juiste mensen om zich heen heeft gehad. Maar zeker de laatste jaren, met de band, was hij heel gelukkig met zijn leven.”