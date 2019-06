Afscheid van ‘tweede vader’ MHC Deurne

DEURNE - Dertig jaar lang was Martien Sleegers hèt gezicht van MHC Deurne, hij zag relaties ontstaan en eindigen, kinderen geboren worden en leden wegvallen. Nooit was hem iets teveel, zondag nam Sleegers afscheid van zijn geliefde kantine en ging hij definitief met pensioen.

Sleegers raakte besmet met het hockeyvirus door zijn toenmalig echtgenote Aaltje. ,,Samen met haar vriendin Nel beheerde ze de kantine en ik sprong in de keuken bij", zo weet Martien zich nog te herinneren. In 1989 voetbalde hij zelf nog bij de veteranen van buurman SV Deurne: ,,Die wedstrijden waren op zaterdagmiddag en op zondag speelde ik mijn partijtje hockey, voor mij was het een ideale combinatie," stelt Sleegers.

In moeilijke tijden

Toen één jaar later Nel besloot te stoppen ging Martien samen met Aaltje de bardiensten draaien bij de Deurnese hockeyclub. Toen bij Aaltje kanker werd geconstateerd en ze in 2007 kwam te overlijden waren het zijn vrienden bij MHC Deurne die hem in de moeilijke tijd bijstonden. ,,Dat zal ik nooit vergeten, tot op de dag van vandaag ben ik daar de vereniging dankbaar voor."

Na het wegvallen van Aaltje bleef Martien diensten draaien in de kantine, nu geflankeerd door zijn dochters Ingrid en Judith, deze werden echter ouder en kregen kinderen waarna Sleegers met andere vrijwilligers de tent draaiende hield. ,,MHC Deurne voelt niet alleen als mijn tweede thuis, het is ook echt zo", geeft hij trots aan. Dat hij zeer gewaardeerde vrijwilliger is, bleek ook zondag tijdens zijn laatste werkdag. Ruim honderd (oud)-leden kwamen af op zijn afscheidsreceptie. In de middag werd hij met een brandweerwagen thuis opgehaald om met loeiende sirenes zijn entree te maken op het sportpark. Daar werd de zichtbaar verbaasde Sleegers getrakteerd op louter mooie woorden. Voorzitster Chantal Wentholt omschreef de clubman als een persoon waar iedereen bij terecht kon, na haar speech werd Sleegers benoemd tot Lid van Verdienste.

Emotionele speech