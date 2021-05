Afvalprikken in Asten voelt nog niet als dweilen met de kraan open

ASTEN - Drugsafval, blikjes, lege flessen en de laatste tijd vooral mondkapjes, het is een kleine greep uit de berg zwerfaval die de vrijwilligers van Stichting Samen Asten Schoon wekelijks opruimt in het centrum van het klokkendorp. Hun initiatief oogst veel lof: ,,We voelen de waardering van de burgers.”

Gehuld in felgele hesjes en met een prikker én een vuilniszak in de hand trekken Boudewijn de Kroon (65), Frinus Mollemans (77), Rob Noach (80) en Hans Berkvens (71) gisterenmiddag door het centrum van Asten om zwerfvuil op te ruimen. Het viertal is wekelijks fanatiek bezig om de straten van Asten schoon te houden.

,,We merken dat het de laatste tijd steeds schoner is” zegt De Kroon vol trots. Samen Asten Schoon begon in 2012, toen was het een initiatief van een klein groepje Astenaren, inmiddels staat de teller op 38 vrijwilligers die wekelijks een stuk van Asten onderhouden. ,,Het is echt een verantwoordelijkheid en het geeft je een voldaan gevoel als het na een uur zwoegen weer mooi is” stelt Noach.

Een prikker en een vuilniszak

Hoewel het de laatste maanden steeds schoner wordt in het centrum merken de vier dat vooral in de buitengebieden van Asten de dumping van zwerfvuil toeneemt. ,,Het is gewoon een kwestie van mentaliteit, mensen moeten beseffen dat dit niet normaal is” aldus Mollemans. Dit beaamt Berkvens, hij begon in 2012 uit ergernis met het opruimen van zwerfafval: ,,Ik wandel graag maar stoorde mij enorm aan de flessen en blikjes die langs de kant van de weg lagen, sindsdien neem ik een prikker en een vuilniszak mee. Zo is er sprake van een win-win situatie: ik blijf in beweging en de straten worden steeds schoner.”

Toch moeten ze bekennen dat zwerfafval iets is wat altijd zal blijven. Voelt het dan niet als dweilen met de kraan open? ,,Soms wel ja, maar als ik zo zou denken moet ik er direct mee stoppen” geeft Berkvens aan. Hun werkzaamheden worden door iedereen gewaardeerd en dat doet ze goed. ,,Als we iets nodig hebben dan kunnen we bij de gemeente terecht en ook van burgers krijgen we veel complimenten” aldus De Kroon.

Nu de vakantieperiode voor de deur staat is er nog veel werk aan de winkel: ,,Asten is een echt toeristendorp, dan kun je het niet maken om overal zwerfafval te hebben” zegt Mollemans. De laatste twee weken steken alle vrijwilligers hun handen fanatiek uit de mouwen en het resultaat mag er zijn: liefst zestig zakken met afval werden verzameld, Noach: ,,We zijn goed bezig.”