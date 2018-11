Agenten moeten 3 keer in 1 nacht uitrukken naar een woning is Asten: drie mannen aangehouden

Vlierdense Maffia: 'baas' in eigen dorp

24 november Vlierden - Ruim anderhalf jaar geleden werden de leden van cabaretgroep De Vlierdense Maf(fia) benaderd of ze iets konden betekenen voor het 44-jarig jubileum van carnavalsvereniging De Dorstvlegers. De groep was eigenlijk met pensioen maar voor deze ene keer streken ze over hun hart en gingen ze de uitdaging aan.