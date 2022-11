Al 65 jaar tuinderspaar Lies en Jac: ‘Lachen en kletsen bij het sla snijden, dat ging toen nog’

Een bron boren in je tuin, een mixer basisbeton, met z'n tienen in de hottub: alles kan op diensten­vei­ling Bakel

BAKEL - Het was zaterdagavond in Bakel even opletten met zwaaien naar bekenden, anders had je zo onbedoeld iets gekocht op de dienstenveiling van de handbal- en basketbalclub. Die liep als een trein, met een opbrengst van boven de tien mille.

14 november