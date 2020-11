Al bijna geen nertsen meer in Nederland

DEN HAAG - Eind volgende week zijn er naar verwachting geen nertsen meer in Nederland. In de afgelopen weken zijn de dieren van het overgrote deel van de fokkerijen gepelsd: gedood omwille van de vacht. Er zijn in het hele land nog maar vier bedrijven met nertsen, zei landbouwminister Carola Schouten maandagavond in de Tweede Kamer.

Het verbod op het fokken van de pelsdieren is drie jaren naar voren gehaald vanwege het hoge aantal coronabesmettingen onder de dieren. Het kabinet wil daarmee het risico uitsluiten dat het virus onder nertsen blijft rondwaren, ook indien corona straks in de samenleving onder controle is.

Kritiek linkse partijen op behoud stikstofruimte

De nertsenhouders krijgen een financiële compensatie, die maandagavond werd besproken in de Tweede Kamer. In het debat bleken D66 en de linkse oppositie met name kritisch op het feit dat de nertsenbedrijven hun stikstofruimte behouden. De fokkers kunnen die rechten (deels) inzetten als ze zelf een nieuw bedrijf starten dat stikstof uitstoot. Maar ze mogen de rechten ook verkopen aan een andere onderneming die stikstofruimte nodig heeft; het zogenoemde extern salderen.

D66, GroenLinks en SP zien liever dat het kabinet alle stikstofrechten inneemt en volledig ten goede laat komen aan de natuur. Ze dienden daarover maandagavond moties in. Mocht de nertsenhouder een nieuw bedrijf willen starten en stikstofruimte nodig hebben, dan moet die ondernemer maar een nieuwe vergunning aanvragen, vinden die partijen.

Overigens zijn niet alle stikstofrechten even waardevol: met name een beperkt aantal fokkerijen dichtbij beschermde natuur zou een goede prijs kunnen vragen.

Stikstofruimte innemen op korte termijn niet haalbaar

Ook minister Schouten zelf had graag een deel van de rechten ingenomen, maar stuitte op bezwaren van Raad van State, die adviseerde om dit onderdeel te schrappen. De nertsenhouderij zou anders worden behandeld dan andere veehouderijsectoren, wat de deur zou openzetten voor juridische procedures.

Om het op een andere manier te regelen, kostte te veel tijd, aldus Schouten. ,,Dat zou tot veel vertraging leiden van het wetsvoorstel.” De minister wil de regels met het oog op de toekomst wel gaan aanpassen.

GroenLinks vroeg in het debat naar het verschil met de warme saneringsregeling in de varkenshouderij, waar de stikstofruimte wel wordt ingenomen. Schouten: ,,Dat is een vrijwillige regeling. De nertsenhouders moeten verplicht stoppen. Dat is het verschil.”

Dinsdag 1 december wordt al gestemd over de wet en alle moties.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/iStockphoto