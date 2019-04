Al honderd jaar wordt in Zeilberg de heilige Cornelius geëerd

De heilige Cornelius is de patroon tegen onder andere oor- en oogkwalen, overspannenheid, vallende ziekte en zenuwlijden. Maar ook patroon voor het 'gehoornd' vee. En hij wordt aangehaald door jonge mensen met een kinderwens. Zeilberg heeft iets met deze bisschop, die paus was van 251 tot 253. Al honderd jaar wordt Cornelius in het Deurnese kerkdorp vereerd. Reden om iets speciaals te organiseren.

Drie jubilea

De openluchtviering vindt elk jaar plaats op de eerste zondag van mei. Ditmaal is deze extra aangekleed. Want er zijn eigenlijk drie jubilea, schetsen Pieter Bouwmans en Franka van den Heuvel van het Corneliusgenootschap. Het genootschap bestaat vijf jaar. De openluchtmis wordt voor de twintigste keer gehouden. Met daarbij het eeuwfeest van de verering, ooit door de Zeilbergs eerste pastoor Marinus Piggen opgericht.

Zo is er nu een informatiebord bij de wegkapel geplaatst. ,,Dagelijks leggen hier mensen aan. Zo kunnen ze het verhaal hierover lezen", aldus Bouwmans. Aan de zijkant van de kapel komen nog twee plaquettes: daarop de namen van zusters en paters uit Zeilberg. ,,Het gaat om mensen die in de missie hebben gezeten of zich maatschappelijk hebben ingezet", weet Van den Heuvel. De namen zijn uitgezocht door het Zeilbergs Historisch Erfgoed. Dat is één van de verenigingen die meewerken aan de processie die 5 mei eenmalig wordt gehouden. Vanaf 10.00 uur trekt de stoet vanaf ontmoetingscentrum Den Draai naar de kapel. ,,De oude kerkvaandels worden meegedragen. En er lopen tien bruidjes mee", zegt Bouwmans.

De route wordt aangekleed met bloemen. De viering begint om 10.30 uur, met muziek van de koren Animato en Vela Monte.

Pater