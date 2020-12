Al honderd vrijwilligers houden mee de straten in Gemert-Bakel schoon; ‘We hebben zwerfvuil uit een negatieve context gehaald’

GEMERT-BAKEL - Met een paar enthousiaste mensen ging de stichting Schoon Gemert-Bakel in juli van dit jaar van start. Het doel: de straten en parken van Gemert-Bakel ontdoen van zwerfafval. Amper een half jaar later kan ze al de honderdste vrijwilliger inschrijven. Er zijn - voorzichtige - plannen het werkterrein uit te breiden tot andere gemeenten in de Peel, zoals Deurne, Laarbeek en ook Helmond.

,,Het loopt als een trein, echt boven verwachting", vertel Bert Mickers, een van de initiatiefnemers achter Schoon Gemert-Bakel. ,,We hebben de wind helemaal mee. We denken dat ons initiatief zo aanslaat omdat we een positieve benadering hebben. We hebben zwerfvuil uit een negatieve context gehaald.”

Mickers doelt daarmee op gebruikelijke associatie dat het opruimen van zwerfafval te maken heeft met taakstraffen en met het bureau Halt. ,,Onze boodschap is dat we als burgers onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf kunnen bijdragen aan een maatschappij waarbij niet op alle straten en stoepen en in alle parkjes en perkjes afval ligt.”

Nergens meer afval

Die gedachte slaat dus aan. ,,Veelgehoorde kritiek is natuurlijk wel dat nogal wat mensen zeggen dat de gemeente dat zwerfafval maar op moet ruimen. Wij vinden dat een verkeerde gedachtegang. Dat afval wordt er door mensen neergegooid. Daarom vinden we dat mensen zelf het ook moeten opruimen. Dat is een bewustwordingsproces, dat er toe moet leiden dat er straks helemaal nergens meer afval ligt. Ook die boodschap slaat aan.”

Quote We willen ons werkter­rein verder uitbreiden in De Peel Bert Mickers, Stichting Schoon Gemert-Bakel

Samen met de Gemert-Bakelse wethouder Inge van Dijk (CDA) reikte Mickers op het Ridderplein namens de stichting vrijdagmiddag symbolisch de uitrusting van een zwerfafvalophaler uit aan de honderdste vrijwilliger. Vader Hans Verschuren en zijn beide dochters Wies en Fiene kregen een grijper, vuilniszakken en - heel belangrijk - een reflecterend hesje zodat het verkeer de vrijwilligers wel ziet.

Resultaat

De stichting werkt met subsidie van de gemeente die daarvoor geld uit een paar landelijke potten krijgt. Ook wethouder Van Dijk is enthousiast over de eerste resultaten van de werkzaamheden van de stichting, vertelt Mickers trots. ,,We hebben het er met haar al over gehad het werkterrein uit te breiden. Er is al oriënterend overleg gevoerd met Laarbeek, Deurne en Helmond. Het zou mooi zijn als dat resultaat oplevert.”

Overleg is er ook met het provinciebestuur. Nu mag er in de bermen van provinciale wegen geen zwerfaval opgeruimd worden omdat het verkeer gevaar oplevert voor de vrijwilligers. Mickers: ,,Dat afval wordt daarom door de grasmaaiers van de provincie een paar keer per jaar in stukken gemaaid. Dat is funest voor het milieu, dat moet echt anders.”