Al maanden voor gesloten voordeur; bewoners De Burcht Beek en Donk zijn boos

Met 70 door de bebouwde kom: 75 mensen op de bon geslingerd in Deurne

19 januari DEURNE - Op de drempel van 2020 naar 2021 hebben behoorlijk wat automobilisten die over de Milhezerweg in Deurne reden, het gaspedaal te hard ingedrukt. De politie hield er op woensdag 30 december een snelheidscontrole. Tussen kwart over twaalf 's middags en kwart over zes ‘s avonds kwamen er 3.136 voertuigen voorbij, waarvan 75 voertuigen te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 70 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.