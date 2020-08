Al suppend de regio door

UDEN - Het kan alleen, met z'n tweeën of zelfs met een hond of kind voorop. Wat Peter Timmers en Maja Lunenburg betreft is suppen dé sportieve manier om een gebied vanaf het water te verkennen. Daarom waagt het Udense stel nu een duik in het diepe met een eigen verhuurbedrijf.

Het mag er vanaf het droge misschien wat onwennig uitzien, maar eenmaal op het water is het stel op hun uit de kluiten gewassen surfboards perfect in balans. Iets door de knieën gezakt, met de peddel steeds een paar slagen links en dan weer een paar slagen rechts. Zo zijn de twee inmiddels minstens eens per week te vinden. Op de Leijgraaf, de Aa of een mooie plas in de buurt.

,,Je staat letterlijk heel dicht bij de natuur", zegt Timmers. ,,Je ziet de vissen zó onder je bord door zwemmen. En de koeien en paarden komen regelmatig kijken wat er nu weer voor vreemds door het kanaal komt.”

Overgewaaid uit Hawaii

Suppen, dat staat voor stand-up paddeling, is overgewaaid uit Hawaii en houdt het midden tussen sport en ontspanning. Ook in Nederland wint het fenomeen snel aan populariteit. Deze zomer nog namen de peddelboarders bijvoorbeeld een paar dagen bezit van de Bossche Binnendieze, toen de rondvaartboten daar vanwege corona waren verdwenen. Maar in de regio rondom Uden blijft het op supgebied stil.



In dat gat duiken Timmers en Lunenburg nu met een eigen bedrijfje, dat in eerste instantie eigenlijk bedacht was als kano-verhuur. Timmers wilde de bootjes voorzien van een eigen barbecue en koelkast voor een mooi feestje op het water. Maar dat bleek in de praktijk verdraaid lastig, al was het maar omdat de kano’s er loeizwaar door werden. Het kvk-nummer en de bedrijfsnaam ‘Let's row’ lagen toen al vast. Die konden mooi blijven staan toen de focus werd verlegd naar supboards.

Volledig scherm De hele familie op het sup-board © CLAP

Tegen de stroom in

,,Het is wat laagdrempeliger”, zegt Lunenburg. ,,En ik vind het ook een stuk leuker. Je gooit je tas in de auto en je kunt aan de slag. Voor de doelgroep vanaf een jaar of 25 is het een ideaal uitje. Sommigen nemen zelfs hun hond of kind mee. Je traint je hele lijf en je ziet de regio op een hele andere manier. Of je nou een rondje maakt over een plas of op en neer gaat over een riviertje. Zelfs tegen de stroom in is het nog goed te doen.”

Wie zich bij Let's Row meldt, krijgt een dag (voor 55 euro) of dagdeel (35 euro) lang een grote tas tot zijn beschikking. Daarin zit een opblaasbaar bord van ruim drie meter, een pomp, een peddel en eventueel nog wat waterdichte extra's. Het stel heeft thuis de brievenbus van de buitenmuur geschroefd om plek te maken voor vier kluisjes waar de gereserveerde tassen met een code kunnen worden opgehaald en ingeleverd.



Timmers en Lunenburg zijn behoorlijk tevreden over de klandizie in de eerste weken. Zeker in de weekenden worden er altijd wel een paar tassen uitgeleend. Daarvoor komen mensen zelfs vanuit Berkel-Enschot of Hendrik-Ido-Ambacht. ,,Dat zijn vaak mensen die twijfelen of ze zelf een bord willen aanschaffen", zegt Lunenburg. ,,Voor een goed merk betaal je al snel tegen de duizend euro. Dan wil je natuurlijk zeker weten dat je het leuk vindt.”

Grote plannen

Het stel ziet het verhuurbedrijf voorlopig vooral als leuke bijverdienste. Maar de plannen om Let's Row gestaag uit te breiden zijn er wel degelijk. Over een paar jaar moeten de kluisjes die nu nog alleen op de inrit staan bijvoorbeeld ook bij grote plassen of eetgelegenheden te vinden zijn. Zo kan iedereen doodeenvoudig gaan peddelen.