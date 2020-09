Al tachtig jaar zingen in kerkkoor Lierop en lekker op de trekker: 95-jarige Harrie heeft nog lucht genoeg

Boksclub Gemert bestaat 60 jaar: ‘Je moet iemand aankijken in de ogen en dan patsen’

22 september GEMERT - Boksclub Gemert werd opgericht in 1960. Zestig jaar later is Koos Verspuy (78) hét gezicht van de club. Hij is voorzitter en staat nog twee keer per week in de sportzaal.