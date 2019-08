‘Alcohol niet alleen jongerenprobleem’

,,We richten ons op de jeugd, maar we moeten ons veel meer op de volwassenen richten. Tien glazen op een avond is normaal. Dat zit zo ingebakken in de cultuur." Ellen van Bree van de GGD houdt zich bezig met de aanpak van het alcoholprobleem in onder meer Asten en Someren. ,,Die gemeenten maken er écht werk van." En dat is nodig.

Lees ook Overmatig alcoholgebruik: Brabant in middenmoot Lees meer

Het zijn cijfers uit 2016, maar de gemeenten in De Peel en De Kempen worden er weer mee om de oren geslagen. Afkickkliniekwijzer.nl heeft het alcoholgebruik in Nederland in kaart gebracht en plaatsen met elkaar vergeleken. Asten is koploper in deze provincie wat betreft mensen die overmatig drinken (11%) en staat als enige Brabantse gemeente in de landelijke top tien. Oirschot bezet de derde plek in de provinciale top 25. En Someren heeft de meeste 'zware drinkers' van Brabant (17%), net iets meer dan Asten (16%). Over het algemeen scoren De Peel en De Kempen hoog.

Dubbele moraal

Afkickkliniekwijzer baseert zich op bestaande data van CBS en het RIVM, waarbij is gekeken naar volwassenen vanaf 19 jaar. Oude wijn in nieuwe zakken dus. Toch is Van Bree blij met elke keer dat er aandacht aan wordt besteed. ,,In Someren zijn we bezig om nog een beter beeld te krijgen. Via het aantal ambulanceritten, mensen op de alcoholpoli, incidenten bij evenementen, politiecijfers. Ik gun iedereen een drankje. Het drinken zelf is niet het probleem. De gevolgen daarvan wel. Kijk maar eens naar huiselijk geweld of naar mensen die ontslagen worden. Iedereen moet maar meedoen. Maar o wee als je een alcoholprobleem hebt. Daar loop je niet mee te koop. Die dubbele moraal maakt het lastig."

Volgens haar gaan jongeren er soms verstandiger mee om dan volwassenen. ,,Die maken bijvoorbeeld de keuze 'als ik drink, kan ik morgen die voetbalwedstrijd niet spelen'." Haar collega Emy van Maaren, die in de Kempen actief is, herkent dat. ,,Het gros van de ouders stelt 'Waar maken we ons druk om. Wij zijn toch ook goed terechtgekomen?' In vier gemeenten zijn we nu bezig met het IJsland Project." Daarbij worden juist de ouders nadrukkelijk betrokken. Van Maaren: ,,Zo praten we met ouders aan de hand van vragenlijsten die door leerlingen van Pius X zijn ingevuld."