Alcoholisch bruiswater van Bavaria met fruit- of zeewiersmaak. En je wordt er niet dik van

Catharine Verberne, nieuwe directeur Peelgemeen­ten: ‘De hulp komt nu van dichtbij, dat is beter’

18 oktober BUDEL/DEURNE - ,,Het is een goede stap dat jeugdzorg en wmo van het Rijk naar de gemeenten is gegaan.” Dat zegt Catharine Verberne, de nieuwe directeur van Peelgemeenten. Deze organisatie voert taken op deze gebieden uit voor Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren.