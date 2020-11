Alcoholvrij bier, maar dan alsof het écht pils is? Bavaria beweert dat het kan

LIESHOUT - Bavaria heeft nu een nul procentbier dat smaakt, ruikt en schuimt alsof het een pils mét alcohol is. Zegt Royal Swinkels Family Brewers uit Lieshout, dat het biertje deze week op de markt brengt. Of dat zo is, legden we voor aan biersommelier Mark van Bergen.

Een uiterst geheime receptuur is het. Niemand die precies mag weten welke soorten hop er in het nieuwe nul procentbiertje van Bavaria gaan. Evenmin laat meester-brouwer Emiel Hendrikx los welke brouwerijen uit de hele wereld hem hebben geïnspireerd bij de creatie van het biertje, waar ruim vijf jaar aan voorbereiding aan vooraf is gegaan.

Quote Het is niet goedkoop geweest” Emiel Hendrikx, meester-brouwer Het enige dat hij erover kwijt wil is dat met name Duitse en Amerikaanse bieren als voorbeeld dienden en hij altijd ‘smult’ van bezoeken aan grote brouwerijen zoals in Rusland. Tijdens de zoektocht naar het ultieme alcoholvrije bier is hij de hele wereld overgegaan en heeft er zeker driehonderd geproefd en geanalyseerd. ,,Toen zijn we gaan bedenken hoe we het zouden gaan doen", vertelt hij. ,,Het was een blanco A3.”

Ook over de investering van de nieuwe brouwinstallatie met de naam Fenix, gisteren tijdens een online bijeenkomst gedoopt, is Royal Swinkels Family Brewers uiterst geheimzinnig. ,,Een miljoeneninvestering?”, wil een bierjournalist weten. ,,Het is niet goedkoop geweest", beaamt hij. Maar exact hoeveel, daarover laat hij zich niet uit.

In de rest van de wereld ligt een markt open

Een ding is zeker: de Nederlandse consument drinkt steeds vaker alcoholvrij en ook in rest van de wereld - denk aan landen waar de islam de grootste godsdienst is - ligt een markt open. Met de ontwikkeling van de nieuwe loot aan de stam willen de Lieshoutse brouwerij de markt van het nul procentbier heroveren.

Quote Het neigt naar de hippe IPA, het is veel frisser door een selectie van hoppen, echt de smaak van nu. Het schuimt ook bijzonder goed.” Mark van Bergen, biersommelier Gaat dat lukken met dit nieuwe product? Het Eindhovens Dagblad vroeg het aan Mark van Bergen, biersommelier met twee slijterijen in Eindhoven (EDrinks) en Tilburg (TDrinks). Hij vermoedt dat Swinkels wil proberen om Heineken, op het moment de nummer 1 in de alcoholvrije bierwereld, naar de kroon te steken.

Na een proefsessie met Hertog Jan, Heineken, het ‘oude’ en ‘nieuwe’ Bavaria 0.0 procent bier is hij enthousiast. ,,Als ik op een festival was en ik ging alcoholvrij, dan rook je dat kenmerkende moutige, maar dat heeft dit bier niet. Het neigt naar de hippe IPA, het is veel frisser door een selectie van hoppen, echt de smaak van nu. Het schuimt ook bijzonder goed.”

En of het ook echt smaakt en ruikt als een bier met alcohol, zoals Swinkels Family Brewers beweert? ,,Misschien nét niet, maar dit benadert het wel héél goed. Dit is knap gedaan, want alcoholvrij is een veel moeilijker procedé om te maken dan pils met alcohol.”

Volledig scherm De doop van de brouwinstallatie met v.l.n.r. Wim Swinkels, Romke Swinkels en Christophe Drouen (achtste generatie Swinkels). © Joost Duppen