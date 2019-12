Aldi bezorgt buurt in Deurne slapeloze nachten

Het mysterie van de Pastorie­zol­der in Someren-Eind

6 december SOMEREN-EIND - Dorpshistoricus Remy Lammers (91) had het mysterie van de Pastoriezolder in Someren-Eind aan de orde gesteld in zijn verhalen in het dorpsblad: wie was toch die Joe die als vluchteling zijn naam 75 jaar geleden achterliet op een balk van het gebouw? Het antwoord komt nu vermoedelijk uit de Betuwe.