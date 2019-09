Aldi en 32 appartementen in Gemert

Voordat vastgoedman Van de Laar (BL Huisvesting) en Van Helvoort - zij bundelen de krachten in de vennootschap Centrum Ontwikkeling Gemert - de aanvraag daarvoor indienen, leggen ze eerst hun oor te luisteren bij omwonenden. Die zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de bouwplannen. Van de Laar: ,,En als uit reacties blijkt dat er behoefte is aan een inloopavond, komt-ie er.”

De Gemertse politiek is volgens Van de Laar vooralsnog positief over de plannen. ,,Deze passen ook in het streven om supermarkten in het centrum van Gemert te hebben.’' Dat is overigens een beladen onderwerp: de Raad van State zette vorige week een streep door de komst van een Lidl en een Coop aan de rand van Gemert. Nettorama vocht die plannen van projectontwikkelaar Reggestede met succes aan bij de hoogste bestuursrechter.