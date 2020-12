Alfrink- en Sprongcollege in Deurne gaan samen onder één dak

Dat is het vooruitzicht als alles volgens plan verloopt. Op dit moment zit het nieuwbouwproject in de ontwerpfase. Volgens rector Elke Oegema van IVO Deurne, de organisatie waar beide scholen onder vallen, is het de bedoeling dat in 2022 gestart wordt met de bouw.

Renovatie niet mogelijk

Oegema; ,,De huidige panden stammen uit 1959. We hebben eerst gekeken of renovatie van de gebouwen mogelijk is, maar hiervoor zijn ze in te slechte staat. Bovendien zouden bepaalde aanpassingen, bijvoorbeeld aan de verdiepingsvloeren, dan niet kunnen.”

Het bestuur koos voor RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland voor de uitvoering. ,,Zij hebben veel ervaring met onderwijsgebouwen. Het Dr. Knippenbergcollege in Helmond, dat nu gebouwd wordt, is ook van hun hand.”

Verkeersstromen

Een eerste schets van de nieuwe school is in oktober voorgelegd aan buurtbewoners. De reacties waren volgens Oegema overwegend positief. ,,Mensen vinden het een mooi gebouw, maar geven ook aan het belangrijk te vinden hoe de verkeersstromen gaan lopen.”

Dat laatste is nog niet duidelijk omdat de exacte plek van het gebouw nog bepaald moet worden. Zeker is wel dat het zal komen op een van de sportvelden die behoren tot het scholenvierkant. Naast de genoemde scholen maken ook het Peellandcollege en Hub van Doornecollege hiervan onderdeel uit. ,,We houden alles op eigen terrein en hoeven geen tijdelijke huisvesting te regelen. Dat geeft rust voor onze leerlingen en medewerkers.”

Aparte schooltypes

Naar verwachting zullen zo’n 650 leerlingen straks gebruikmaken van de nieuwbouw. Het Alfrink- en Sprongcollege krijgen ieder hun eigen ingang en schoolplein. Oegema: ,,Dat doen we omdat het echt twee aparte schooltypes zijn. Ieder krijgt zijn eigen plek, maar de scholen kunnen wel gebruikmaken van elkaars ruimtes, bijvoorbeeld van vergaderkamers.”

De faciliteiten die bij het praktijkonderwijs horen, blijven hetzelfde als nu, zoals een buitenkas. In het proces wordt ook de mogelijke bouw van een nieuwe turnhal voor KDO Deurne meegenomen. ,,Wij hebben de intentie om de gymnastiekvereniging een plek te geven op ons terrein. Hierover zijn we in gesprek met het bestuur van KDO. Als wij de zaal overdag kunnen gebruiken voor gymlessen en zij in de avonduren voor turnen, dan kunnen we een efficiënte bezetting realiseren.”

In februari wordt naar verwachting meer bekend over de exacte bouwlocatie en het schoolgebouw.