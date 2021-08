Alle energie eruit bij de jeugd tijdens Terrastival in Deurne

DEURNE - Eindelijk was het weer zover: na anderhalf jaar droogte werd er zaterdag weer een festival gehouden in Deurne. 750 jongeren genoten bij Terrastival intens van de muziek, het samenzijn en een drankje. ,,Ik heb dit zo gemist.”

,,Hey Deurne, hebben jullie zin in een feestje?” DJ Izzy heeft de laatste letter nog niet uitgesproken of er klinkt gejuich uit de 750 kelen die afgelopen zaterdag aanwezig waren bij de eerste editie van Terrastival in Deurne.

In de tuin van de Reizende Man kon de jeugd eindelijk weer eens helemaal losgaan zonder last te hebben van de coronaregels. Met een negatief testbewijs of een geldige QR-code op zak was het vooral genieten geblazen. Met een grote glimlach betraden de festivalgangers het terein, waar vooral gedanst, geknuffeld en gedronken werd.

Iedereen snakte er naar

Terrastival is een idee van horecamannen Rob van Berlo en Bart van der Zwaan. De twee lopen dan ook apetrots rond. ,,Geweldig, je merkt dat iedereen hier naar snakte”, zegt Van Berlo. Hij probeerde het afgelopen jaar allerlei alternatieven uit de grond te stampen maar kreeg nooit een vergunning. Tot afgelopen week, toen hij groen licht kreeg om het festival te houden. De 750 kaarten waren in een mum van tijd verkocht. ,,Mensen kochten een kaartje zonder eigenlijk te weten waarvoor”, vult Van der Zwaan aan.

Quote We zagen elkaar wel regelmatig maar een feest zoals dit, ik kan het me niet eens meer herinneren Melvin van de Vijver

Een van de gelukkigen die een kaartje wist te bemachtigen was de 22-jarige Melvin van de Vijver. ,,Ik heb dit zo gemist”, geeft hij aan terwijl hij met een biertje in de hand zijn vrienden omhelst. ,,We zagen elkaar wel regelmatig maar een feest zoals dit, ik kan het me niet eens meer herinneren.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het eerste festival van Deurne waar mensen zonder coronabeperkingen weer los kunnen gaan. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Verderop zit Mirthe Kuijpers (19) te genieten van een frietje. ,,Heerlijk is dit, en dan heb ik het niet alleen over het eten”, zegt ze met een glimlach. Samen met een groep vriendinnen straalt ze van oor tot oor. ,,Het is zo fijn iedereen weer te zien, het lijkt ook wel of alle energie er van de afgelopen maanden nu uitkomt, bij iedereen.”

Daarmee slaat ze de spijker op de kop. Waar de meeste festivals altijd een rustige start kennen, zit de sfeer er direct goed in bij Terrastival. Welke muziek er ook gedraaid wordt, het maakt de jeugd niets uit; overal staat wel een groepje uitbundig te dansen. Van Berlo ziet het met een brede lach aan, hij kijkt alweer verder. ,,Het is eigenlijk maar een eenmalig festival maar door al het succes begin ik te denken dat dit een jaarlijks festival moet worden. Wellicht moeten we volgend jaar - als alles weer normaal is - er nog een weiland bijnemen.”