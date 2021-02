Alle linkse partijen in Deurne samen de verkiezingen in

De partijen werkten al achter de schermen veel samen. Zo bereidden ze al tijden samen alle onderwerpen voor die er in politieke vergaderingen op de agenda stonden. ,,Er is al heel veel versnippering van politieke partijen, zowel landelijk als lokaal. Wij denken dat het juist beter is om onze krachten te bundelen zodat er een stevig links progressief blok is in Deurne waar mensen hun stem op kunnen uitbrengen”, vertelt Jerom Coppus van PvdA Deurne.

Er komt nu een gezamenlijke commissie die het verkiezingsprogramma gaat opstellen. Ook zullen de leden van de drie partijen na de zomer een gezamenlijke lijsttrekker kiezen.