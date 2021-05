Alle migranten op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel zijn weg

De Raad van Bestuur moest er eerst uit, maar toen had Lijanne de perfecte locatie voor haar hospice

29 april BAKEL/AARLE-RIXTEL - Het is lef hebben, om de raad van bestuur van je eigen zorginstelling uit hun kantoorpand te zetten. Lijanne Lans, afdelingshoofd van hospice De Populier in Bakel durfde het en kreeg het ook nog eens voor elkaar. ,,Voor mezelf had ik het niet gedaan", zegt ze er vergoelijkend over. ,,Maar voor anderen, voor dit doel wél.”