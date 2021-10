Alleen maar goed nieuws voor inwoners van Deurne? ‘Zelf zien ze dat niet altijd zo’

Stoffelij­ke overschot­ten 201 paters in Asten opgegraven: nieuwe laatste rustplaats op parochie­kerk­hof

12 oktober ASTEN - De stoffelijke overschotten van 201 paters in Asten worden binnenkort opgegraven en verplaatst naar het nabijgelegen parochiekerkhof in de Kerkstraat. Nu is hun voorlopig laatste rustplaats nog bij het oude klooster in de Wilhelminastraat.