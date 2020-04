Alles op de kop in gloednieuwe studio van Hans Wilbers uit Milheeze

,,Ik ben in december aan deze repetitieruimte begonnen", vertelt Hans Wilbers. ,,Dat was financieel toelaatbaar want mijn agenda stond nog vol voor dit jaar met boekingen bij bandjes, evenementen en festivals. Maar nu in deze coronatijd is alles gecanceld. Geen optreden, evenement of festival gaat door tot in ieder geval 1 september."

Zijn agenda is blanco, op een paar combinatiesetjes na die Wilbers geplaatst heeft voor een symbolische bedrag in enkele verzorgingshuizen. Familie van bewoners kan zo beschermd met hen praten. Hij heeft nu wel tijd om zijn bedrijf in verhuur van licht en geluid verder in te richten. Zijn eigen repetitieruimte was altijd al een droom voor hem. ,,Ik heb in verschillende bandjes gespeeld als drummer. We repeteerden vaak in een oude veldschuur. Toen ik vorig jaar dit bedrijfspand bouwde, kon ik mijn droom waar maken om hier inpandig een grote geluidsdichte repetitieruimte te realiseren. Al had ik er misschien nog even mee gewacht als ik had geweten dat de crisis toe zou slaan.”