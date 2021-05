Als de weergoden geen roet in het eten gooien op de camping, doet corona het ook niet: ‘Wandelen en fietsen mag gelukkig nog’

Bij Porcus Campus in Aar­le-Rix­tel kun je tussen de varkens slapen én vergaderen

5 mei AARLE-RIXTEL - Het heeft langer geduurd dan ze hadden gehoopt, maar na jaren van voorbereiding is Porcus Campus eindelijk geopend. Broers Maarten en John Rooijakkers hopen met dit centrum kennis over te brengen over varkens: ,,We weten tegenwoordig veel te weinig van ons voedsel.”