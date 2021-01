Als emotiezangeres wil Shirley May harten raken

NEERKANT/DEN BOSCH - Ze wil met haar stem mensen in het hart raken. Aansluiten bij het gevoel waar toehoorders naar verlangen, of het nu blij is op een bruiloft of verdrietig op een uitvaart. Bijzonder voor een bedrijfskundige. Shirley Vollenberg (24) doet dat dan ook sinds een half jaar naast haar werk, als Shirley May, emotiezangeres.

Het podium is haar niet vreemd. Geboren Neerkantse Shirley Vollenberg zingt al vanaf de tijd dat ze haar eerste woordjes sprak en deed als kind meermalen -met succes- mee aan het Brabants songfestival. Naast haar solo optredens kreeg ze meermalen de vraagd om als gastartiest op te treden bij de plaatselijke fanfareconcerten en zong ze ook met verschillende bands.

Voor haar smaakte het naar meer. De sinds haar studententijd in ‘s-Hertogenbosch wonende Vollenberg studeerde in Eindhoven bedrijfskunde en heeft nu een parttime baan bij de gemeente Geldrop-Mierlo, maar haar passie ligt in de muziek. Omdat ze niet enkel covers wilde zingen, is ze ook haar eigen liedjes beginnen te schrijven en arrangeren. Op aanvraag schrijft ze eveneens persoonlijke nummers voor anderen, onder meer voor huwelijksceremonies, uitvaarten, bedankjes of spijtbetuigingen.

Dochter van de zee

Sinds een half jaar timmert ze als May Emotiezangeres aan de weg om haar droom waar te maken. ,,Ik wilde een artiesten- en bedrijfsnaam, zodat ik mijn carrière als zangeres professioneel aan kon pakken", zegt ze daarover. ,,Ik zag de naam July voorbij komen en dacht ineens: May! Dit is wie ik ben als emotiezangeres. Ik ben geboren in de maand mei en in het Grieks betekent het parel, dochter van de zee, kind van het licht. Vanwege mijn spirituele interesse vond ik dit ook perfect bij mij passen.”

Volledig scherm Shirley May: ‘Teksten schrijven en zingen kan altijd.’ © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

,,Ik vind het fantastisch als ik met mijn muziek iets voor de mensen kan betekenen en met mijn stem hun hart kan raken. Het geeft me energie als mijn nummers ze kracht geven. Ik omarm het met warme gevoelens en raak geïnspireerd door de gesprekken die ik met mensen voer,” zegt ze.

Concert als kerstcadeau

Ze wordt door steeds meer mensen met vragen benaderd, dat sterkt haar in de gedachte dat ze op de goede weg zit en een eigen bedrijf ook geen sprong in het diepe zou zijn. Juist de coronatijd met haar beperkingen biedt volgens haar met enige creativiteit tal van mogelijkheden om op te treden. ,,Voor de bewoners van de verzorgingshuizen in Meijel, Deurne, Overloon en Utrecht heb ik gelukkig nog geheel belangeloos een concert kunnen geven als kerstcadeau om ze een hart onder de riem te steken. Dit kan ik nu helaas niet voortzetten.”

In een klein gezelschap of in een huiskamer-setting haar liedjes zingen was tot voor kort ook nog mogelijk, nu even niet. ,,Dit heb ik nu voortgezet in online huiskamerconcerten. Gelukkig bieden mijn persoonlijke nummers op maat een perfecte uitkomst om juist nu verbonden te blijven met elkaar. Teksten schrijven en zingen kan immers altijd.”