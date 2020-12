Als live in Milheeze niet kan dan maar warme wensen via film

MILHEEZE - Eigenlijk hadden ze net als bij de Passion nu met de kerst in Milheeze willen uitpakken met een groot spektakel. Maar grote mensenmassa's is momenteel niet echt slim. Dus dan maar warme wensen via een film.

Kerst 2020 wordt toch al een andere dan alle andere kerstvieringen. Daarom gooien de mensen van stichting Passie voor Milheeze het roer helemaal om, al balen ze er wel een beetje van.

Ze hadden na het overweldigende succes van The Passion in 2018 dit jaar een kerstvariant voor 19 en 20 december in voorbereiding: Warm Welkom. Het kerstverhaal zou voor en door mensen uit Milheeze worden opgevoerd. ,,Net zo groots als de Passion, maar het was niet haalbaar vanwege de corona”, verzucht bestuurslid Marieke Martens.

Quote We hopen dat de corona snel in rustiger vaarwater komt, want door dit project hebben we weer ervaren hoe leuk het is om samen dingen te maken en om samen weer aan iets te werken Ilse Jansen, Stichting Passie voor Milheeze

Maar bij de pakken neerzitten is er ook niet bij. Medewerkers van Passie voor Milheeze zijn momenteel druk bezig met het realiseren van de film ‘Warme wensen uit Milheeze’. Het alternatief. ,,We willen met deze film de mensen toch het kerstgevoel van sfeervol en warmte geven”, zegt Ilse Jansen, bestuurslid.

Mooie plekjes in Milheeze

‘Warme wensen uit Milheeze’ gaat letterlijk en figuurlijk over het Gemertse kerkdorp. Jansen: ,,We zijn druk bezig met sfeervolle filmpjes te maken van de mooie plekjes in Milheeze waar van alles te zien te horen en te beleven is."

Henk Goorts uit Deurne verzorgt de filmopnames en monteert de film. Omroep Centraal zendt de half uur durende film rondom de kerstdagen uit. ,,Ook verschillende Millusse solisten die een rol zouden hebben in Warm Welkom leveren een bijdragen aan deze film", geeft bestuurslid Helmy Beckers aan. ,,Met deze film blijven we toch betrokken bij elkaar.”

Volledig scherm Debuterend filmartiest Sil Jansen (120 uit Milheeze: ,,Nee hoor ik vind het niet spannend alleen maar leuk dat ik mag optreden.” © DCI Media

Onder meer afgelopen vrijdag zijn opnames voor de film gemaakt. Peter Aldenzee en Joris Jansen zingen voor de camera een kerstlied bij de kachel. De jongste muzikale solist, Sil jans van 12, speelt op een sfeervol plekje bij tankstation Van Kessel het prachtige lied God rest you Merry Gentleman. Dat hij tussendoor wat aanwijzingen van de camaraman krijgt, deert hem niet. ,,Nee hoor ik vind het niet spannend alleen maar leuk dat ik mag optreden.”

Visitekaartje

De vrijwilligers denken ‘een mooi visitekaartje af te geven’ van en aan ‘ons mooie Millus’. ,,We hopen dat de corona snel in rustiger vaarwater komt, want door dit project hebben we weer ervaren hoe leuk het is om samen dingen te maken en om samen weer aan iets te werken,” verwoordt Ilse Jansen het. Ze hopen dat de volgende kerst wel een Warm Welkom mogelijk zal zijn. Alle steun is welkom: bestuursleden maken daartoe gelukspoppetjes die voor 2 euro te koop zijn bij diverse winkels in het dorp.