Als nieuwe bestuurder vertegenwoordigt Teun Vereijken jonge glastuinbouwers

BEEK EN DONK - De glastuinbouw is er van jongs af aan bij hem in gegroeid. De Beek en Donkse Teun Vereijken is dan ook trots dat hij jonge glastuinbouwers mag vertegenwoordigen als nieuwe bestuurder van de BAJK.

Het BAJK, afgekort voor Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, is volgens Vereijken een vereniging die de belangen van jonge agrariërs probeert te behartigen. ,,We willen jongen agrariërs toekomstperspectief bieden om door te blijven gaan. Daarnaast ondernemen we allerlei activiteiten om meer te leren over het vak, ons netwerk uit te breiden en te sparren over actuele onderwerpen in de sector. Eigenlijk is het een leerschool voor de jonge agrariër. Je kan je verdiepen in wat jij belangrijk vindt in de sector.”

Scholieren aansturen

De 21-jarige Beek en Donkenaar werd gevraagd door de huidige voorzitter. Voorheen werden vooral de veehouderij en akkerbouw vertegenwoordigd. Vereijken moet met zijn achtergrond jonge glastuinbouwers gaan betrekken bij het BAJK: ,,Ik ben echt met de glastuinbouw opgegroeid. Dit komt doordat ik op jonge leeftijd betrokken ben geraakt bij ons familiebedrijf. Als scholier ben ik in de kas begonnen, nu ben ik teamleider bij de locatie in Aarle-Rixtel. Op zaterdagen en in de vakantie stuur ik het team scholieren aan. Zo ben ik steeds verder betrokken geraakt in de glastuinbouw. Daarom volg ik momenteel de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness op de HAS Hogeschool. Ik zie mijn toekomst dan ook echt hierin. Die passie is er helemaal ingegroeid. Het is geweldig om een mooi product te telen waar mensen echt van genieten.”

‘Ik mis toekomstperspectief’

Vereijken is duidelijk over wat hij precies wil vertegenwoordigen: ,,Wij zijn trots op wat wij agrariërs doen. Daar vertellen we ontzettend graag over. Soms heb ik het idee dat we de kans niet echt krijgen om ons verhaal te delen. De agrarische sector komt regelmatig negatief in het nieuws. Dat vind ik jammer. Ik wil graag een bijdrage leveren om daar transparant in te zijn. Dat wil ik doen door in gesprek te gaan en ons verhaal te vertellen. Daarnaast wil ik weten waar wij als jonge agrariërs aan toe zijn. Wij krijgen regelmatig te maken met veranderende wet- en regelgeving. We moeten wel de mogelijkheid krijgen om de gemaakte investeringen terug te verdienen. Wat ik een beetje mis is het toekomstperspectief voor onze sector op lange termijn.”

Zijn passie voor glastuinbouw wil Vereijken sowieso door blijven zetten: ,,Over mijn toekomst ben ik vrij zeker. Ik wil sowieso werkzaam blijven in de glastuinbouw, met het liefst een eigen bedrijf.”