Alternatief plan voor de Heuvel komt van binnenuit Lieshout: ‘We hebben echt een positie aan tafel’

Discussie over de Heuvel

4 april LIESHOUT - Verschillende verenigingen en belanghebbenden hebben een brief naar de gemeente Laarbeek gestuurd. In de aanloop naar de openbare vergadering die dinsdag wordt gehouden over het Lieshoutse dorpsplein, willen de meeste betrokkenen hun mening over de toekomst van de Heuvel in Lieshout laten horen.