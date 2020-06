Alternatieve digitale kermis in Deurne

Een groep Deurnenaren wil de kermis in het dorp toch niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. ,,De jaarlijkse kermistraditie is in Deurne sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit onderbroken geweest. Het was geen optie om helemaal niets te doen", vertelt Deurnenaar en kermisfanaat Niels van Vroonhoven. ,,We willen Deurne van 12 tot en met 16 juni toch een kermisgevoel geven. We gaan vijf dagen lang foto's en video's uit de rijke historie van de kermis in Deurne op Facebook en Instagram plaatsen."