Alternatieve gezondheidstherapeuten gooien deuren open: ‘Juist heel natuurlijk’’

De complementaire therapeuten van SVP Gezondheid (Samen Voor Positieve Gezondheid) gaan natuurlijk niet mee in die zwartkijkerij. Zondag zetten zij hun deuren open voor iedereen die daar geïnteresseerd in was.

Door de centrale hal van bedrijfsverzamelgebouw GOED|Asten klinkt deze verregende middag geen Enigma of andere New Age-muziek. Ook de geur van wierook is in geen velden of wegen te bekennen. Wél treffen we zeven vrouwelijke therapeuten aan, die bezoekers van de open dag van SVP Gezondheid ruimhartig vertellen over hun vakgebied.

Voetreflex

Riet Peters is één van hen. Zij runt voetreflexzonetherapiepraktijk FeeTaliteit en gelooft heilig in de geneeskrachtige werking daarvan. En Peters is zeker niet de enige die daarin gelooft, blijkt wel als ze haar weekindeling schetst. ,,Ik heb het hartstikke druk en werk vier dagen en vier avonden in de week. De therapie die ik toepas, is geschikt voor veel verschillende aandoeningen. Met mijn behandelingen kan ik onder meer pijnklachten en emotionele klachten verhelpen, maar ook kleine kinderen met slaapproblemen hebben er baat bij. Door drukpunten op de voeten te stimuleren, oefen ik invloed uit op de rest van het lichaam. Zo voelen mensen zich beter in balans.”

SVP Gezondheid

De vriendelijke Astense is de hoofdverantwoordelijke voor het bestaan van SVP Gezondheid. ,,Ruim een jaar geleden moest ik naar een driedaagse cursus in Utrecht. Ik ben daar samen met twee vakgenoten geweest. De samenwerking met hen inspireerde me om ook in Asten een samenwerkingsverband op te zetten, zodat we elkaar konden gaan versterken. We zijn met zeven therapeuten gestart. Nieuwe leden die zich willen aanmelden zijn natuurlijk welkom, maar voordat we iemand toelaten, gaan we eerst met twee personen op visitatie. We streven een bepaalde mate van kwaliteit na en hebben een naam om hoog te houden”, besluit ze.

Karin van Tilburg, praktijkhouder van Natuurlijk Karin, is levens- en stervensbegeleider, maar eigenlijk doet ze nog veel meer. Ze geeft energiebehandelingen, leert mediteren, heeft zich verdiept in numerologie en leert mensen spanningen onder controle te houden. ,,Veel van die disciplines staan met elkaar in verbinding. Al die instrumenten zet ik in om mensen zo goed en persoonlijk mogelijk te begeleiden. Mijn werk is zeker te vergelijken met dat van een psycholoog. Ik heb zelfs psychologen als klant.”

