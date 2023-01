Alzheimer Café over bankzaken bij dementie: ‘Altijd iemand machtigen voor extra controle’

ASTEN – De meeste mensen doen hun geldzaken inmiddels via internet, een enkeling nog via de ouderwetse acceptgiro. Het hoort bij het dagelijks leven en kost amper meer moeite. Maar wanneer je Alzheimer hebt, wordt ’t een stuk lastiger.

Even een rekening betalen via internet of bij de supermarkt je boodschappen pinnen. Bijna voor iedereen is het dagelijkse kost. Zeker nu het pinnen contactloos kan is het een fluitje van een cent. Als de limiet bereikt is toetst iedereen haast zonder na te denken de pincode in. Maar wat nu als je gediagnosticeerd bent met Alzheimer en je je pincode polst niet meer weet? Of wat als je vergeten bent waar de geldautomaat is?

Oppikken van signalen

Op dat soort vraagstukken werd dinsdagavond antwoord gegeven tijdens het Alzheimer Café Peelland in het Astense Centrum De Beiaard. Ruim veertig mensen zitten aandachtig te luisteren als gespreksleider Jac Huijsmans zijn twee gasten van de avond het hemd van het lijf vraagt. Eeke Wilbers-Steenstra en Marjan de Wit werken beiden bij assurantiekantoor Schriks uit Asten, in het pand zit ook een vestiging van de Regiobank. ,,Het is heel moeilijk om er achter te komen of iemand lijdt aan dementie”, vertelt Wilbers-Steenstra. ,,We proberen signalen op te pikken”, vervolgt ze.

Quote Bankmede­wer­kers nemen nooit recht­streeks contact op, vertrouw het nooit als dit gebeurt Marjan van de Ven

Toch gaat het ook wel eens fout en komt er een klant binnen die in een babbeltruc is getrapt en ziet dat de hele rekening geplunderd is. In veel van die gevallen gaat het om mensen op leeftijd. Bijna net zo vaak zijn het mensen met beginnende dementie.

Flinke stap

,,Als je lijdt aan dementie is het van cruciaal belang dat je iemand machtigt die meekijkt op je bankrekening, dan is er altijd controle”, zegt Van de Ven. Ze geeft aan dat het voor veel mensen een flinke stap is maar ze verzekert dat daarmee een hoop leed bespaard blijft. Een andere optie is om mensen met Alzheimer ‘zakgeld’ te geven. Met dit bedrag kunnen ze dan hun boodschappen doen.

Toch proberen criminelen alles om aan de centen te komen van deze kwetsbare groep. Er wordt gebeld, mails worden gestuurd of via berichtjes lukt het ze nog te vaak. ,,Bankmedewerkers nemen nooit rechtstreeks contact op, vertrouw het nooit als dit gebeurt”, zegt Van de Ven stellig.

Briefje in de beurs

En toch blijft het lastig om iemand met dementie te beperken in zijn financiële vrijheid. Want wat nu als die persoon met een winkelwagen vol spullen voor de kassa staat en de pincode inderdaad niet meer weet? Een briefje in de portemonnee met hierop de code kan ook bij de verkeerde persoon terechtkomen.

,,Bij mijn vrouw zit een briefje in de beurs met daarop mijn telefoonnummer, dan kan ze mij bellen”, geeft Huijsmans de bezoekers als laatste tip mee.